Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zeytinburnu Belediyesinden Kovid-19 önlemleri

Zeytinburnu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 44 okul, 78 ibadethane, 17 aile sağlığı merkezi ve 81 kamu binasının temizliği ve ilaçlamasının yapıldığını bildirdi.

09.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:18
Zeytinburnu Belediyesinden Kovid-19 önlemleri
Zeytinburnu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 44 okul, 78 ibadethane, 17 aile sağlığı merkezi ve 81 kamu binasının temizliği ve ilaçlamasının yapıldığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 1043 sokak, 1128 çöp konteyneri, 5 hastane yolu ve çevresi, 102 eczane, 78 ibadethane, 44 okul, 81 kamu binası, 17 aile sağlığı merkezi, 32 fırın, 27 park, 13 taksi durağı, 149 hatlı minibüs ile 234 kamu aracı yıkanarak, dezenfenkte edildi. Tüm kamu binalarına el dezenfektanı cihazları yerleştirildi.
Zeytinburnu Belediyesinin halkla ilişkiler birimi vasıtasıyla ilçede yalnız yaşayan ve dışarı çıkamayan 65 yaş üstü 6 bin vatandaşın alışveriş hizmetlerine yardımcı olundu. 400 adet dezenfekte seti dağıtıldı ve ziyaret edilen tüm evler, belediye ilaçlama ekipleri tarafında dezenfekte edildi.
Sokak hayvanları için 32 mama istasyonu oluşturuldu.
Bugüne kadar 258 kişinin evine sıcak yemek servisi yapıldı ve 3 bin adet gıda kolisi dağıtıldı.
Zeytinburnu aşevinden ise her gün 1500 kişiye çorba dağıtılıyor.
Belediye zabıta ekipleri de düzenli aralıklarla ilçede bulunan 85 eczane, 9 medikal satış dükkanı ve tüm marketlerde fiyat etiketi denetlemesi yapıyor.
Zeytinburnu semt pazarlarını da ziyaret eden ekipler, sadece gıda ve temizlik ekipmanlarının satışına müsaade ediyor.
Ekipler, pazar tezgahları ve insanlar arasındaki sosyal mesafenin korunması hususunda sık sık hatırlatmalar ile pazarın giriş-çıkış noktalarına kurulan dezenfekte stantlarında el hijyeni kurallarına uyulması çağrısı yapıyor.
İlçenin 3 ana giriş noktasında her gün saat 10.00-11.00/ 14.00-15.00/18.00-19.00 saatlerinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı denetleniyor, ateş ölçümü yapılarak, vatandaşların alması gereken tedbirler hakkında bilgiler veriliyor.
"Bu zor günleri el birliğiyle atlatacağız"
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise temizlik ve hijyen konusundaki hassasiyetlerinin yıllar öncesine dayandığını, ilçedeki ibadethanelerin, sokakların ve umumi tuvaletlerinin temizliğinin normal şartlarda da belediye tarafından yapıldığını vurguladı.
Arısoy, göreve geldiği günden bu yana okulların periyodik temizliklerini belediye olarak üstlendiklerini dile getirerek, "Elbette virüs ve salgın tehdidinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bütün bu çalışmaları daha yoğun bir şekilde yapmaya başladık. Bu zorlu süreçte herkesin elini taşın altına koyması, sorumlu davranması gerekir. Alınması gereken tedbirler son derece basit ve açık. Sadece kendimize değil, sevdiklerimize, yaşadığımız şehre, topluma karşı sorumluluğumuz var. Kurallara uyalım, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım. Önümüzdeki günler çok önemli. Milletimizin kardeşlik ve birlik içinde üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. İnşallah bu zor günleri el birliğiyle olabilecek en iyi şekilde atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytinburnu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Zeytinburnu Belediyesinden Kovid-19 önlemleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK’lıları lime lime edin Haberler
Soylu: Talimat verdim, köylülere saldıran PKK'lıları lime lime edin
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Haberler
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
NY Times’tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı Haberler
NY Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Korona Suud hanedanına sıçradı
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı Haberler
Koronavirüs kan yoluyla bulaşır mı? Türk Profesör yanıtladı
ABD’de ölüm oranları ’Virüs yaşlıları öldürüyor’ düşüncesini çürütüyor Haberler
ABD'de ölüm oranları "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürütüyor
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye’den bahsetti? Çok kritik CHP detayı Haberler
Erdoğan, koronavirüs konuşmasında neden Tekalif-i Milliye'den bahsetti? Çok kritik CHP detayı
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak Haberler
Özel hastaneler koronavirüs hastalarından ücret alamayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

10:00: İngiltere, Çin'den aldığı 3.5 milyon bozuk test kiti için geri ödeme istiyor - Haber 10:00: Kızılcahamam'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi - Haber 10:00: Güney Kore'de 20 Şubat'tan bu yana en düşük Kovid-19 vaka sayısı görüldü - Haber 09:58: GAZİANTEP Koronavirüse karşı araç içi dezenfekte sistemi yaptı - Haber 09:58: 'Sakin Şehir'de ördeklerin egemenliği - Haber 09:50: Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı üyesi çıktı - Haber 09:26: Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı - Haber 09:48: Evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrılan Ece Erken'den itiraf: Geçmişi elimde - Magazin 08:55: KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi - Ekonomi 08:35: "Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı - Haber 07:34: Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler - Haber 04:54: Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı - Haber