Haberler » Spor » Haber

Zeytinburnu belediyespor, kıtalararası buz hokeyi kupası a grubu'nda ikinci oldu

Zeytinburnu Belediyespor, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nu ikinci olarak tamamladı.

23.09.2019 09:51Zeytinburnu belediyespor, kıtalararası buz hokeyi kupası a grubu'nda ikinci oldu
Zeytinburnu Belediyespor, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nu ikinci olarak tamamladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivrikapı Buz Pisti'nde 19-22 Eylül tarihleri arasında oynanan A Grubu maçları sona erdi. Sırbistan'dan Kızılyıldız, Bulgaristan'dan Irbıs-Skate ve İzlanda'dan Skautafelag Akureyrar takımlarıyla karşılaşan Zeytinburnu Belediyespor, grubu ikinci sırada tamamladı. Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise grupta birinci oldu. Kızılyıldız, 18-20 Ekim tarihleri arasında Ukrayna'nın Brovay kentinde Romanya, Ukrayna ve Letonya takımlarının yer alacağı üst grup maçlarına katılacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Karşılaşmadan görüntüler


- İstanbul

Sırbistan Karadağ, Bulgaristan, Zeytinburnu, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
10:06 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
10:00 Pınar Karşıyaka, Amath M'Baye'ye kavuştu
09:51 Zeytinburnu belediyespor, kıtalararası buz hokeyi kupası a grubu'nda ikinci oldu
09:45 Musa aydın: olimpiyatlara katılmak bizim için yeterli değil
09:38 Şaziye erdoğan: çok şükür emeklerim boşa gitmedi ve dünya şampiyonu oldum
09:36 Güneş federasyonu başkanı musa aydın'dan açıklamalar
09:35 23 eylül pazartesi dha spor gündemi