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Zeytinburnu belediyespor, kıtalararası buz hokeyi kupası a grubu'nda ikinci oldu

Zeytinburnu Belediyespor, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nu ikinci olarak tamamladı.

23.09.2019 10:11Zeytinburnu belediyespor, kıtalararası buz hokeyi kupası a grubu'nda ikinci oldu
Zeytinburnu Belediyespor, Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası A Grubu'nu ikinci olarak tamamladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivrikapı Buz Pisti'nde 19-22 Eylül tarihleri arasında oynanan A Grubu maçları sona erdi. Sırbistan'dan Kızılyıldız, Bulgaristan'dan Irbıs-Skate ve İzlanda'dan Skautafelag Akureyrar takımlarıyla karşılaşan Zeytinburnu Belediyespor, grubu ikinci sırada tamamladı. Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ise grupta birinci oldu. Kızılyıldız, 18-20 Ekim tarihleri arasında Ukrayna'nın Brovay kentinde Romanya, Ukrayna ve Letonya takımlarının yer alacağı üst grup maçlarına katılacak.


- İstanbul

Sırbistan Karadağ, Bulgaristan, Zeytinburnu, Spor

Kaynak: DHA

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