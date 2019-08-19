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ZEYTİNBURNU'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHAZeytinburnu'nda 4 gün önce meydana gelen bıçaklı kavgada Afgan uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

19.08.2019 21:24 ZEYTİNBURNU'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL DHA
Zeytinburnu'nda 4 gün önce meydana gelen bıçaklı kavgada Afgan uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yenidoğan Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta yaşanan kavgada Afganistan uyruklu J.A bıçaklanarak öldürüldü. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlatarak çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemede olay anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, bir grubun kavga ettiği, bıçaklama
olayına karışan şüphelilerin kavgadan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülüyor.
Ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek aynı gün, Afgan uyruklu R.N. (25), S.K. (21), M.E.L'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve M.E.L adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.N. tutuklandı.

Görüntü Dökümü:
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-Kavga anının güvenlik kamera görüntüleri
-Şüphelilerin emniyetten çıkışları



Zeytinburnu, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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