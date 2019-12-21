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ZEYTİNBURNU'DA BİR KADIN MALİ MÜŞAVİRİ OFİSİNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Zeytinburnu'nda bir kadın iddiaya göre yasak aşk yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

21.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:58 ZEYTİNBURNU'DA BİR KADIN MALİ MÜŞAVİRİ OFİSİNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

'nda bir kadın iddiaya göre yasak aşk yaşadığı mali müşaviri ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay sırasında ofiste bulunan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili polisin başlattığı çalışmalar sürüyor. 

Olay, akşam 16.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Bürgen Güneş(46) adlı kadın, aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen mali müşavir Selahattin Beydaşlı(54)'nın 20 katlı binanın ikinci katındaki ofisine geldi. Odaya geçen kadın ile Selahattin Beydaşlı, arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.  

ÖNCE ADAMI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ 

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bürgen Güneş'in, Beydaşlı'yı silahla göğsünden ve başından vurarak öldürüp aynı silahı başına dayayarak intihar ettiği iddia edildi. Bu sırada ofisin diğer odalarında bulunan 3 kişi silah seslerini duyunca çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ofise gelen 112 ekipleri, Beydaşlı ile Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ofiste incelemelerde bulunurken, o sırada ofiste bulunanlar da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Mali müşavirlik yapan Beydaşlı'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi. 

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar  ise sürüyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü 

-İfadesi alınmak üzere karakola götürülenler

-Binadan görüntü

Diğer detaylar

 


- İstanbul

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: DHA

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