Metroda Korkunç Olay: Genç Kadın Ölümden Döndü, İstasyon Kapatıldı

İstanbul'da Zeytinburnu Metro İstasyonu'nda bir kadın yolcunun raylara atlaması, büyük paniğe neden oldu. İntihar etmek isteyen genç kadın, duvar ile metro aracı arasına sıkıştı.

METRO İSTASYONU KAPATILDI

İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Zeytinburnu durağında raylara atlayan kadın duvar ile metro aracı arasına sıkıştı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken seferler durduruldu. Olay yeri inceleme ekipleri istasyonda inceleme yaptı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1 Yenikapı- Havalimanı hattı Zeytinburnu İstasyonu yolcu alımına kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılması ve kısa sürede tekrar açılmasıyla ilgili yazıl açıklama yapıldı. Açıklamada, "M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı'nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18: 55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır" denildi.

İSTASYON NORMALE DÖNDÜ

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Zeytinburnu yolcu istasyonu yolcu alımına kapatıldığı açıklanmıştı. Yapılan çalışmaların ardından Zeytinburnu İstasyonu'nda yolcu alımına başlanırken seferler normale döndü.