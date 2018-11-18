Zeytinburnu Metrosu Raylarına Genç Bir Kızın Atlaması Nedeniyle Seferler Durdu

Zeytinburnu
metro istasyonuna 18 yaşındaki genç bir kızın atlaması sonucu seferler durdu. Raylara atlayarak yaralanan genç kızın hastaneye kaldırılması ile seferler normale döndü.
Olay, saat 18.55 sıralarında Metro İstanbul
Zeytinburnu istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki genç bir kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 1. Perondaki M1 Yenikapı-Havalimanı yönündeki raylara atladı. Genç
kızın atladığını gören vatandaşların ihbarı üzerine istasyon yetkilileri yaşanan olaya müdahale etti. Metro istasyonuna sevk edilen itfaiye ekipleri, genç kızı raylardan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın çıkarılmasıyla birlikte ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından seferler normale döndü. - İSTANBUL
İstanbul,Zeytinburnu,Genç
18 Kasım 2018 Pazar 21:41