Zeytinburnu Millet Bahçesi'ne Kavuşuyor

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesinde yer alan askeri lojmanların tahliye işleminde sona gelindi. Ordu personeli için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Başakşehir 5'inci Etap'ta inşa edilen yepyeni 528 konutluk proje de tamamlandı. Ordu personelinin taşınma süreci tamamlanır tamamlanmaz Millet Bahçesi için ilk kazma vurulacak.

DAİRELER TESLİME HAZIR

Askeri personele lojman hizmeti verecek olan Başakşehir 5'inci Etap evlerinde daire teslimine başlanıyor. 129 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve 3 adadan oluşan sitede, 130 metrekare net kullanım alanına sahip 528 adet daire bulunuyor. Ayrıca çocuklar için oyun parkları, yeşil alan, kapalı halı saha, basket sahası, cafe ve restoran gibi sosyal imkânlar da mevcut.

İSTANBUL'UN İKİNCİ BÜYÜK MİLLET BAHÇESİ OLACAK

Askeri lojmanların tahliyesinden hemen sonra ilçenin kazanacağı 94 bin metrekarelik boş alanın Millet Bahçesi'ne dönüştürülme çalışmaları başlayacak. Zeytinburnu'nun tam ortasında yer alacak olan Millet Bahçesi 35 bin 300 metrekarelik yeşil alanıyla Atatürk Havalimanı projesinden sonra İstanbul'un ikinci büyük sosyal aktivite alanı olmaya aday. Sadece Zeytinburnu'na değil çevre ilçelere de İstanbul'un en özgün yeşil alanlarından birini sunmayı amaçlayan Zeytinburnu Millet Bahçesi'ne İstanbul'un her noktasından rahatlıkla ulaşılabilecek.

PROJEDE NELER VAR?

Öncelikle İstanbul'un en özgün yeşil alanları arasında yer alacak olan Zeytinburnu Millet Bahçesi'yle birlikte İstanbul ve özelde Zeytinburnu, 94 bin metrekarelik dev bir yeşil alana kavuşacak. Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde; 3 bin 500 metrekarelik biyolojik gölet, renkli bitki deresi, spor sahaları, 420 metrekarelik 6 adet egzersiz (Fitness) istasyonu, 1.800 metrekarelik çeşitli yaş gruplarına uygun 3 adet çocuk oyun alanı, 3 metre genişliğinde 2 kilometrelik koşu parkuru, 2 metre genişliğinde 3 kilometrelik bisiklet yolu, 4 metre genişliğinde 2.800 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, piknik alanı, toplam 33 metre genişliğinde çim tepeleri, 35 bin 300 metrekarelik yeşil alan, 4D Sinevizyon Merkezi, 700 çeşit bitki türünün koruma altına alındığı Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nin bir örneği sayılan şifalı bitkiler bahçesi, kaya bahçeleri, süs havuzları, dinlenme ve oturma alanları, açık teraslı büfe, cami, duş alma alanı, bay, bayan ve engelli lavaboları ile birlikte birçok kültürel ve sosyal aktivitenin yapılabileceği alanlar olacak.