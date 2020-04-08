Zeytinburnu'nda 17 bin adet kaçak maske ele geçirildi
Zeytinburnu'nda izin belgesi olmadan maske üretimi yapan tekstil atölyelerine düzenlenen operasyonda 17 bin adet maske ele geçirildi.
08.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:21
Zeytinburnu'nda Beştelsiz, Telsiz ve Veliefendi mahallelerinde üç tekstil atölyesinde izin belgesi olmadan maske üretimi yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 6 bin 500 maske ile dikime hazır 10 bin 500 adet maske ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi. İzin belgesi olmadan maske üretimi yapan 3 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler: Zeytinburnu, Zabıta, Polis, Güncel