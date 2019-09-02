Haberler» Güncel» Haber

Zeytinburnu'nda 17.kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Zeytinburnu'da, Libya uyruklu 2 yaşındaki çocuk, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti.

02.09.2019 19:36 Zeytinburnu'nda 17.kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/
Zeytinburnu'da, Libya uyruklu 2 yaşındaki çocuk, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Cevizlibağ'da bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte 20 katlı bir binanın 17. katında yaşayan Libya uyruklu 2 yaşındaki Saji Mahmut Issa Elkemaiti, henüz bilinmeyen bir nedenle 17. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü
-------------
-Olay yerinden görüntü
-Çevredekilerden görüntü
-Binadan görüntü
-Genel ve detaylar




Zeytinburnu, Libya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:27   Park halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptı
00:18   Dışişleri bakanlığı'ndan 'kolombiya' açıklaması
00:14   ABD'de teknede yangın: 4 ölü
00:10   Eskişehir'de trafik kazası: 2 yaralı
00:06   Motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
00:05   Dışişleri Bakanlığından 'FARC' açıklaması
00:04   Lübnan ekonomik OHAL ilan etti