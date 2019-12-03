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Zeytinburnu'nda 4 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Zeytinburnu'nda farklı tarihlerde 4 evden hırsızlık yapan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

03.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:12Zeytinburnu'nda 4 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
'nda farklı tarihlerde 4 evden hırsızlık yapan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Telsiz, Nuripaşa ve Sümer mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 4 evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, failin "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Velat İ. olduğunu tespit etti.
Zanlının saklanabileceği adreslerde arama yapan ekipler, Velat İ'yi Gökalp Mahallesi 40. Sokak'ta yürürken gördü. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Emniyetteki ifadesinde, evlerden çaldığı malzemelerle çıkış ve kaçış görüntüleri izletilen şüphelinin olayları kabul ettiği öğrenildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: AA

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