ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI 2

ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI 2 (havadan görüntülerle)Haber-Kamera: Şahin BOZKURT - Sertar ALTINTEPE /İSTANBUL, DHAZeytinburnu'nda 4 katlı bina boşaltıldı.

04.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:37
ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI 2 (havadan görüntülerle)
Haber-Kamera: Şahin BOZKURT - Sertar ALTINTEPE/İSTANBUL, DHA
Zeytinburnu'nda 4 katlı bina boşaltıldı.
Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 104'ncü sokakta 4 katlı binada bir dairede tadilat çalışması yapan ustanın duvardaki çatlakları fark etmesi üzerine Zeytinburnu Belediyesi'ne haber verildi. Olay yerine gelen belediyede görevli mühendisler ile zabıta ve itfaiye
ekipleri, binada inceleme yaptı. Riskli görülmesi üzerine tahliye edilen bina, giriş kısmına güvenlik şeridi çekilerek mühürlendi. Boşaltılan bina havadan da görüntülendi. ZEYTİNBURNU’NDA 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI 2

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinburnu, DHA, Güncel, Haber
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