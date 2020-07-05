ZEYTİNBURNU'NDA AĞZINA OLTA KANCASI TAKILAN KEDİYİ BÖYLE KURTARDI

Zeytinburnu'nda çöpe atılan olta kancası, yavru bir kedinin ağzına takıldı.

05.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:49
Zeytinburnu'nda çöpe atılan olta kancası, yavru bir kedinin ağzına takıldı. Durumu fark eden sahilde yürüyüş yapan Hayata Barış Derneği Başkanı Hüseyin Yıldırımoğlu, olta kancasını yavru kedinin ağzından çıkardı
Zeytinburnu Limanı Balıkçı Barınağı'nda çöpe atılan olta kancası, yavru bir kedinin ağzına takıldı. Sahilde yürüyüş yapan Hayata Barış Derneği Başkanı Hüseyin Yıldırımoğlu, yavru kedinin ağzında olta kancası olduğunu fark etti. Yıldırımoğlu, pense yardımıyla yavru kedinin ağzından kancayı çıkararak kediyi kurtardı. ZEYTİNBURNU’NDA AĞZINA OLTA KANCASI TAKILAN KEDİYİ BÖYLE KURTARDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinburnu, Güncel, Haber
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