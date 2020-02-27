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(ZEYTİNBURNU'NDA BİNANIN ÇATISI OTOMOBİLİN ÜSTÜNE UÇTU

Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli rüzgar sebebiyle otomobilin üzerine uçtu.

27.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:10(ZEYTİNBURNU'NDA BİNANIN ÇATISI OTOMOBİLİN ÜSTÜNE UÇTU

'nda 5 katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli rüzgar sebebiyle otomobilin üzerine uçtu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi G-4 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın çatısının bir kısmı şiddetli rüzgar sebebiyle uçtu. Çatıdan kopan parçalar, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin üstüne geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. , sokağın bir kısmını güvenlik şeridiyle kapatarak tedbir aldı. ekipleri, uçan parçaların altında kimsenin kalmadığını tespit etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 34 UL 8780 plakalı otomobilde hasar meydana geldi. Çatıdan kopan parçalar zabıta ekipleri tarafından bir kamyonete yüklenerek götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Çatının uçan parçaları

İtfaiye ve polis ekipleri

Alınan güvenlik önlemi

Ekiplerin çalışmaları

Hasar gören otomobil

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Zeytinburnu, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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