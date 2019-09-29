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Zeytinburnu'nda cinayet (1)

Zeytinburnu'nda dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.

29.09.2019 12:09Zeytinburnu'nda cinayet (1)

Zeytinburnu'nda dün akşam oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.
Olay, 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını birlikte bir kafede izleyen L.T ile R.P henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı. L.T., saat 11.00 sıralarında R.P.'nin evinin önüne gitti. R.P'ye mesaj atıp aşağıya çağırdı.
L.T. aşağıya inen R.P.'ye silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar R.P'ye isabet etmezken, R.P. evden getirdiği bıçakla L.T.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan L.T. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Sağlık ekipleri
-Hayatını kaybeden L.T.
-Çevredekiler
-Olay yeri çalışması
-Genel ve Detaylar


- İstanbul

Galatasaray, Zeytinburnu, Fenerbahçe, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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