Haberler » Güncel » Haber

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında kavga çıktı: 1 kişi öldü

Dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga ertesi güne taşındı. Maktul L.T., kavganın ardından evinin önüne gittiği R.P.'yi aşağıya çağırdı. Büyüyen tartışmanın sonunda L.T. hayatını kaybetti.

29.09.2019 12:13

Dün akşam oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını birlikte bir kafede izleyen L.T ile R.P henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı.

KAVGA ERTESİ GÜNE TAŞINDI

L.T., bugün saat 11.00 sıralarında R.P.'nin evinin önüne gitti. R.P'ye mesaj atıp aşağıya çağırdı. L.T. aşağıya inen R.P.'ye silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar R.P'ye isabet etmezken, R.P. evden getirdiği bıçakla L.T.'ye saldırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan L.T. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında kavga çıktı: 1 kişi öldü

Galatasaray, Zeytinburnu, Fenerbahçe, kavga, 3. Sayfa, Spor, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(10)
KSK Lİ MESUT:HER ZAMAN SÖYLÜYORUM. AÇLIKTAN AĞZI KOKAN TİPLER, GELMİŞLER BURADA LÜKS HAYAT SÜREN , BEŞ PARA ETMEZ TİPLER İÇİN BİRBİRİNİZE SALLIYOSUNUZ YA DEĞMEZ... SPOR ARAÇTIR AMAÇ DEĞİL.... VE MAALESEF EĞİTİSİZLİKTEN GELEN CAHİL LİK TE DİZ BOYU...
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GAZİANTEPLİ:Futbol afyondur. Özellikle derbi haftası öyle bilinçli bir şekilde hava oluşturuşturuluyor ki rekabetten kaynaklı futbol sahaları dolsun, mekanlar dolsun, gıda sektöründen tut giyim sektörüne kadar akşamki maça hazırlanacak şekilde piyasaya canlılık gelsin. Bu ülkede futbolundan ziyade maç esnasında ortamı germekle yükümlü bir futbolcu bozuntusu gittiği ülkesinden ortamı geriyor. Bir kulübün başkanı maçtan önce rakip takımın teknik direktörünü hedef alıyor. Sonuç ortada.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ELAZIĞ 23:Bu Ülkede Cahillik Diz Boyu
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
KÖYLÜ MURTAZA:işte erman toroğlu bundan bahsetmişti ? devlete seslendi ama devlet kulaklarında ki tıkamacı çıkartmıyor. yazık.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
METİN:bir insan bu kadar aptal olamaz.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
DOĞRU SÖZ:cüneyt çakır feneroş fomasını giymiş gibiydi. . feneroş lahine takdir haklarını kullandı. . . Cimbom aleyhine öyle fauller çaldı ki utanılacak gibi. . Emre neredeyse hakemi dövecekti. . ?
Yayından Kaldır
3 5
Cevap yaz
BİR ZAMANLAR KOZAN:Devam devam nüfus azalsın böyle çok daha fazla öldürün birbirinizi ülke bu nüfusu kaldıramıyor
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
BİTSİN ARTIK:NE OLDU HA KURTARDIMI FENERİNİZ GALATASARAYINIZ ŞİMDİ SİZİ İKİ HAYAT DA BİTTİ NE GEREK VARKİ BU KADAR KENDİ CANINIZDAN ÖNEMLİMİ YA
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
MESUT:Ofkeyle kalkan zararla oturur. Degdimi peki. Biri mezera, biri hapse. Allah akil fikir versin. Hele hele mac icin kavga etmeye hic gerek yokken
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
1234:cahil insanlar bir top için adam mı öldürülür topcuların bir elli yağda bir elli balda hiç bir şey umurlarında değil alacakları paraya bakarlar. olan ölen ve hapise girene oldu ve ailelerine oldu. yazık olmuş
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
18:47 Anadolu'nun plajı, gün batımı drone görüntüsüyle görenleri etkiledi
18:46 MSB: "Milliyeti tespit edilemeyen ve Türk Hava Sahasını, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi ile Kilis'in...
18:46 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "29 okulumuz yarın tatil olacak.
18:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3 operatör bir araya gelerek ortak bir hat kuracaklar.
18:44 Spor ittifak holding konyaspor - istikbal mobilya kayserispor maçının ardından
18:43 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki çalışmalara...
18:42 Fuat Oktay: "Görevinin gereğini yerine getiremeyenler ne yazık ki bunun psikolojik ezikliğiyle...