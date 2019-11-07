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Zeytinburnu'nda cinnet getiren baba dehşet saçtı: Eşini, oğlunu ve damadını vurdu

İstanbul Zeytinburnu'nda mülk yüzünden aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada cinnet getiren baba, silahına davranarak eşini, oğlunu ve damadını vurdu. Öfkeli baba gözaltına alınırken, göğsünden vurularak ağır yaralanan oğul hastaneye kaldırıldı.

07.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:56

Zeytinburnu'nda mülk yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada cinnet geçiren baba önce eşini daha sonra da oğlunu ve damadını vurdu. Kaçmaya çalışan öfkeli baba, polis ekipleri tarafından silahla ayağından vurularak gözaltına alındı.

Olay, saat 07: 30 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 85/T Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın birinci katında oturan aile üyeleri arasında mülk yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesine üzerine cinnet geçiren baba Mustafa Nursavaş silah ile eşi Fikriye Nursavaş'ı, oğlu Ayhan Nursavaş'ı ve damadı Rami Altan'ı yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİS, BABAYI OLAY YERİNDE YAKALADI

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan baba Mustafa Nursavaş'ı silahla ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Baba Nursavaş tarafından göğsünden vurularak ağır yaralanan Ayhan Nursavaş hastaneye kaldırıldı.

Diğer yaralılar ise olay yerine gelen diğer ambulanslara konuldu. Yaralanan Anne Fikriye Nursavaş ve damat Rami Altan ise bir süre ambulans içerisine bekletildikten sonra hastaneye sevk edildi.

"5-6 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Olayı gören Davut Şahin, "Cinnet geçiriyor herhalde, yaşlı bir adam. Oğlunu karnından, damadını bacağından vurdu. Daha sonra kapının önüne çıkarak polislere ateş etti. Alzheimer hastası, eli ayağı titriyordu. Herhalde daireyi falan damadının üstüne yapmasından dolayı bir tartışma çıkıyor. 5-6 el silah sesi duydum" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Zeytinburnu'nda cinnet getiren baba dehşet saçtı: Eşini, oğlunu ve damadını vurdu

Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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