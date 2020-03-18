ZEYTİNBURNU'NDA DA SAHTE ALKOL İDDİASI: 2 ÖLDÜ, 1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA
Zeytinburnu'nda sahte alkol tükettikleri tespit edilen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.
18.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:48
Zeytinburnu 'nda sahte alkol tükettikleri tespit edilen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapalı olan evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri yaptığı incelemede evde sahte alkol tüketildiğini tespit etti. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi doktorlarının ölümlerin sahte alkolden olduğunu bildirmesi üzerine de araştırmayı derinleştiren ekipler, sahte alkolü temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. İran'da da koronavirüs salgınından ardından virüse iyi geldiği gerekçesiyle sahte içki tüketen 159 kişi hayatını kaybetmişti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜNarmurat E.'nin evinden görüntüEsger A.'nın evinden görüntü- İstanbul
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : Türkmenistan, Zeytinburnu, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı