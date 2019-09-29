Haberler » Güncel » Haber

Zeytinburnu'nda derbi maç cinayeti

Zeytinburnu'nda bir kişi, derbi maç sırasında tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

29.09.2019 11:55Zeytinburnu'nda derbi maç cinayeti
Zeytinburnu'nda bir kişi, derbi maç sırasında tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.
Olay sabah saatlerinde Zeytinburnu'nda yaşandı. İddiaya göre dün Zeytinburnu'nda bir birahanede birlikte Galatasaray Fenerbahçe derbisini izleyen Ruhi P. ve Levent T. isimli iki arkadaş tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce, çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Bu sabah silahını alan Levent T., Ruhi P.'nin Yeşiltepe Mahallesi 24 Aralık Sokak'ta bulunan evine geldi. Ruhi P.'ye mesaj atan Levent T., aşağı inmesini istedi. Evdeki bıçağını alan Ruhi P. apartmanın önüne indi. İddiaya göre burada tekrar tartışan taraflardan Levent T., Ruhi P.'ye silahla ateş etti ancak isabet ettiremedi. Bıçağını çıkartan Ruhi P. ise Levent T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Levent T. olay yerinde hayatını kaybederken, Ruhi P. ise polisi arayarak teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili tahkikat başlattı.
(İHA)

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:53 MSB: "28 Eylül 2019 tarihinde Suriye sınırında hava sahamızı 6 kez ihlal eden ve kime ait olduğu...
18:53 Son Dakika: MSB: Türk Hava Sahasını 6 kez ihlal eden İHA vuruldu
18:52 Türk Hava Sahası'nı ihlal eden İHA düşürüldü
18:50 Erdoğan tarım satış ofisinden alışveriş yaptı
18:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı
18:48 Bursa'da uyuşturucu operasyonu
18:47 FLAŞ