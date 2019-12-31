Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, DHA

Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Zeytinburnu'nda yaklaşık 2 bin 500 metre karelik alan üzerine kurulu bulunan iki katlı dokuma fabrikası alev alev yandı. Yangın, Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı fabrikanın ikinci katındaki dokuma kısmında 04: 00 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Zeytinburnu, Bayrampaşa, Davutşapa, Şişli, Bakırköy itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Alevli şekilde yanan fabrikaya dört bir yandan müdahale eden itfaiye ekipleri zaman zaman esen rüzgarın da etkisiyle alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yangın nedeniyle fabrikada zaman zaman çökme olurken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alev alev yanan fabrika

-İtfaiyenin çalışması

Genel ve detaylar