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ZEYTİNBURNU'NDA DOKUMA FABRİKASINDAKİ YANGIN  4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, DHAZeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

31.12.2019 07:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 07:50 ZEYTİNBURNU'NDA DOKUMA FABRİKASINDAKİ YANGIN  4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kamera: Yılmaz OKUR, İSTANBUL, DHA

Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikasında çıkan yangında fabrika alev alev yanarken itfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dokuma fabrikasında ve altında bulunan atölye tamamen kullanılmaz hale geldi

Zeytinburnu'nda yaklaşık 2 bin 500 metre karelik alan üzerine  kurulu bulunan  iki katlı fabrikanın dokuma kısmı alev alev yandı. Yangın, Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi üzerinde bulunan  iki katlı fabrikanın ikinci katındaki dokuma kısmında 04: 00 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi. 

 

ÇOK SAYIDA İTFAİYE PERSONELİ  MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine Zeytinburnu, Bayrampaşa, Davutşapa, Şişli, Bakırköy itfaiyeleri başta olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Aelvli şekilde yanan fabrikaya dört bir yandan müdahale eden itfaiye ekipleri  zaman zaman esen rüzgarın da etkisiyle alevlere müdahale etmekte zorlandı. Yangın nedeniyle fabrikada zaman zaman çökme olurken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdü. Polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi aldı. 

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının kontrol altına alındığı fabrikada uzun süre soğutma çalışması yapacağı öğrenildi.  Dokuma fabrikasının küle döndüğü yangından fabrikanın altında bulunan atölyede de büyük maddi hasar meydana geldi. 

İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor. 

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından detaylar

-Alevli yanmadan detaylar

-İtfayeinin çalışması 

-Genel ve detaylar 

31.12.2019 - 04.37 Haber Kodu : 191231008

31.12.2019 - 04.52 Haber Kodu : 191231009

31.12.2019 - 05.24 Haber Kodu : 191231010



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Kaynak: DHA

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