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Zeytinburnu'nda durağa yanaşan otobüsler çarpıştı: 7 yaralı

Zeytinburnu'nda bir otobüsün duraktaki başka bir otobüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

01.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:38 Zeytinburnu'nda durağa yanaşan otobüsler çarpıştı: 7 yaralı
'nda bir otobüsün duraktaki başka bir otobüse çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
10. Yıl Caddesi'nde durağa yanaşmaya çalışan Refahi Ç'nin kullandığı 34 DK 9235 plakalı otobüs, önündeki Kenan A. yönetimindeki 34 BEC 069 plakalı otobüse çarptı.
Kazada, otobüslerdeki Asya A, Uğurcan K, Meryem Y, İlker G, Fatih Ö, Hemayutullah S. ve ismi öğrenilemeyen Afganistanlı bir yolcu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Trafiğin bir süre aksadığı yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri önlem aldı.

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: AA

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