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ZEYTİNBURNU'NDA DURAKTA BEKLEYEN OTOBÜSE BAŞKA BİR OTOBÜS ÇARPTI: 15 HAFİF YARALI (2)

Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda durağa yanaşan otobüs durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı.

01.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:18 ZEYTİNBURNU'NDA DURAKTA BEKLEYEN OTOBÜSE BAŞKA BİR OTOBÜS ÇARPTI: 15 HAFİF YARALI (2)

Şahin BOZKURT/ ZEYTİNBURNU'nda durağa yanaşan otobüs durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı. Kazada ilk belirlemelere 15 kişi hafif şekilde yaralandı. 

Kaza saat 16.30 sıralarında 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durağa yanaşan otobüs, durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar yakın hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

Olay yerinden görüntü

Yaralıların otobüsten çıkarılması

Ambulanslara konulması

Detaylar

 



Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: DHA

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