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Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu

Zeytinburnu'nda boş arazide erkek cesedi bulundu.

27.08.2019 21:04
Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu
Zeytinburnu'nda boş arazide erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi'ndeki araziden gelen koku üzerine vatandaşlar buradaki çukurda ceset bulunduğunu tespit etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin üzerinden 23 yaşındaki Ferit A. adına düzenlenmiş kimlik bulundu.
Yaklaşık bir hafta önce öldüğü tespit edilen Ferit A'nın cenazesi, bölgedeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Zeytinburnu'nda erkek cesedi bulundu

Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Güncel

Kaynak: AA

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