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ZEYTİNBURNU'NDA FİLİPİNLİ TURİSTİN CEP TELEFONU GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Zeytinburnu'nda kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Filipin uyruklu bir turisti önce darp sonra turistin cep telefonunun gasp etti.

07.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:08 ZEYTİNBURNU'NDA FİLİPİNLİ TURİSTİN CEP TELEFONU GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 

Zeytinburnu'nda kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Filipin uyruklu bir turisti önce darp sonra turistin cep telefonunun gasp etti. Olay, Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde 25 Ekim'de meydana geldi. İddiaya göre kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, Filipin uyruklu Moqtar B.'yi darp ettikten sonra cep telefonunu gasp etti. Moqtar B. polis ekiplerine olayla ilgili şikayetçi oldu. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmalarda güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin 24 yaşındaki Şahin T. olduğunu tespit etti. Ekipler aynı gün yaptığı operasyonda şüpheli Şahin T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Şahin T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 



Zeytinburnu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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