Haberler » Güncel » Zeytinburnu'nda hırsızlık şüphelisini sosyal medya paylaşımı yakalattı - Haber

Zeytinburnu'nda hırsızlık şüphelisini sosyal medya paylaşımı yakalattı

Zeytinburnu'nda 9 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişiden 1'ini, sosyal medya hesabındaki paylaşımı yakalattı.

06.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:04
'nda 9 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişiden 1'ini, sosyal medya hesabındaki paylaşımı yakalattı.
Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Gökalp Mahallesi'nde iş hanındaki 9 farklı iş yerinde hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Kimliği belirlenen şüphelilerden birinin sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapan ekipler, 1 hafta önce Fatih'te fotoğraf paylaştığı yeri analiz edip aynı yere gidebileceğini düşünerek adreste beklemeye başladı.
Söz konusu adrese gelen Ercan T. (23) yakalanırken, 45 iş yerinden hırsızlık kaydı bulunan Mazlum T. (27) ile 55 iş yerinden hırsızlık kaydı bulunan Feyzi G. (21) kaçtı.
Hem hükümlü hem de hırsızlığa devam ettiği anlaşılan şüpheli Ercan T.'nin aynı zamanda; cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bulunan lüks saate ve telefona da el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Ercan T., adliyeye sevk edilirken, kaçan şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.
Zeytinburnu'nda hırsızlık şüphelisini sosyal medya paylaşımı yakalattı

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:14   İzmir Adliyesi şehitlerini anma, Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü Töreni - Haber
17:12   Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün annesinden tahliye sonrası açıklama - Haber
17:12   Mahalleli yüksek gerilim hattına izin vermedi - Haber
17:09   Başkan Turanlı, makam aracını bıraktı - Haber
17:08   Kozan'da lavanta yetiştiriciliği - Haber
15:58   Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
6.01.2020 17:15:41