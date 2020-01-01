Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde durağa yanaşan otobüs, hızını ayarlayamayarak durakta bekleyen başka bir otobüse arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU 15 KİŞİ YARALANDI

Olay, Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, durağa yanaşmak isteyen ve hızını ayarlayamayan otobüs durakta bekleyen bir başka otobüse arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.