Haberler » Güncel » Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı - Haber

Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı

İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsü, önünde giden bir başka İETT otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

01.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:58

10. Yıl Caddesi'nde durağa yanaşan otobüs, hızını ayarlayamayarak durakta bekleyen başka bir otobüse arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÇOCUKLARIN DA OLDUĞU 15 KİŞİ YARALANDI

Olay, Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, durağa yanaşmak isteyen ve hızını ayarlayamayan otobüs durakta bekleyen bir başka otobüse arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Zeytinburnu, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:26   Diyarbakır'da damı çöken evde enkaz altında kalan kişi öldü - Haber
18:24   İzmir'de büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Haber
18:24   Samsun'da elektrik şirketi yılbaşında nöbetteydi - Haber
18:22   Erdemli'de göle dönen seralardaki sular tahliye ediliyor - Haber
18:20   İstanbul'da dolu yağışı etkisini gösterdi - Haber
17:36   Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Haber
17:22   Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Haber
17:10   Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı - Haber
16:24   İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Haber
1.01.2020 18:31:49