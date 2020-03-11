ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN (1)
ZEYTİNBURNU'nda 2 katlı işyerinde yangın çıktı.
11.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:01
ZEYTİNBURNU'nda 2 katlı işyerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın olduğu yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
------------------Olay yerinden görüntüler
Kaynak: DHA
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