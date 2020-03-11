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ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN (1)

ZEYTİNBURNU'nda 2 katlı işyerinde yangın çıktı.

11.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:01
ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN (1)

ZEYTİNBURNU'nda 2 katlı işyerinde yangın çıktı.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın olduğu yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

------------------Olay yerinden görüntüler


Kaynak: DHA

Etiketler : İtfaiye, Güncel

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