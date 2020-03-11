ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN
(Tür: İstanbul)
11.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:12
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN
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