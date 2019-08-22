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Zeytinburnu'nda kaçak cep telefonu operasyonu

Zeytinburnu'nda şüphe üzerine durdurulan araçta 14 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

22.08.2019 12:16 Zeytinburnu'nda kaçak cep telefonu operasyonu
Zeytinburnu'nda şüphe üzerine durdurulan araçta 14 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bekçiler 15 Ağustos'ta Ziya Gökalp Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada fatura ve belgesi bulunmayan 14 cep telefonu ile 8 şarj aleti ele geçirildi. Araçta bulunan Hazni D. (25) ile Tugay S. (30) gözaltına alındı.
Şüphelilerden Tugay S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Hazni S. ise sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ziya Gökalp Mahallesi, Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: AA

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