Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zeytinburnu'nda kaçak maske imalathanesine baskın

Zeytinburnu'nda kaçak maske imalathanesine baskın Binlerce maskeye el konup, iş yeri mühürlendi Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede kaçak maske üreten bir adrese baskın düzenledi.

26.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:19
Zeytinburnu 'nda kaçak maske imalathanesine baskın
Binlerce maskeye el konup, iş yeri mühürlendi
İSTANBUL - Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede kaçak maske üreten bir adrese baskın düzenledi. Baskında binlerce kaçak maskeye el konulurken iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
Seyitnizam Mahallesinde bulunan bir adreste kaçak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı. Yapılan baskında üretilen binlerce kaçak maskeye el konuldu. İş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Zeytinburnu’nda kaçak maske imalathanesine baskın

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Zabıta, Yerel

Haberin Videosu :

Zeytinburnu'nda kaçak maske imalathanesine baskın

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yerel ››Zeytinburnu'nda kaçak maske imalathanesine baskın - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

19:13: Şahinbey'de 65 yaş üstü ihtiyaç sahiplerine yemek desteği - Haberler 19:08: Korona virüse karşı bor katkılı el dezenfektanı geliyor - Haberler 19:07: Gaziantep'te 112 şişe sahte alkol ele geçirildi - Haberler 19:06: Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı - Haberler 19:03: 300'ün üzerinde ameliyat geçiren Kayra, korona virüs nedeniyle ABD'den döndü - Haberler 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu 18:51: ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu - Haberler 17:12: Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu - Haberler 16:55: Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz - Haberler 16:54: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı - Haberler 16:44: Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı - Haberler 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı