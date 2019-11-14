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ZEYTİNBURNU'NDA KAÇAK PAPAĞAN OPERASYONU; 2 GÖZALTI

YURT dışından yasadışı yollarla Türkiye'ye canlı hayvan getiren ve internette satan kişilere yönelik İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

14.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:00ZEYTİNBURNU'NDA KAÇAK PAPAĞAN OPERASYONU; 2 GÖZALTI

YURT dışından  yasadışı yollarla 'ye canlı hayvan getiren ve internette satan kişilere yönelik Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 3 Ara cinsi papağan ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı yollarla canlı hayvan ticareti yapıldığı tespit etti. Yurtdışından getirilen hayvanların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis teknik ve fiziki takip başlattı. İnternet üzerinden alıcı gibi davranan sivil Kaçakçılık polisleri,  dün Zeytinburnu'nda bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yasadışı yollarla getirilen her birinin değeri 12-ile 15 bin lira arasında değişen 3 adet ARA Papağanı ele geçirildi, 2  kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen papağanlar polis ekipleri tarafından Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. Polis kamerasına yansıyan görüntülere ise, yasadışı yollarla getirilen hayvanlar için çok sayıda kafesin olduğu görüldü.

2019'DA 760 CANLI HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin hayvan kaçakçılığına yönelik 2019 yılında yaptığı operasyonlarda 'nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmenin uygulanmasına dair yönetmelik' kapsamında maymun, timsah, yılan ve tarantula başta olmak üzere toplam 760 canlı hayvan ele geçirildi.


- İstanbul

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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