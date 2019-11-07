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ZEYTİNBURNU'NDA KAVGA: EŞİNİ, OĞLUNU VE DAMADINI VURDU

Zeytinburnu'ndaki aile içinde çıkan kavgada silahını çeken kişi, eşini, oğlunu ve damadını yaraladı.

07.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:05 ZEYTİNBURNU'NDA KAVGA: EŞİNİ, OĞLUNU VE DAMADINI VURDU

Zeytinburnu'ndaki aile içinde çıkan kavgada silahını çeken kişi, eşini, oğlunu ve damadını yaraladı. 

Olay saat 07.30 sıralarında Telsiz Mahallesi'nde 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre damat aile apartmanını üzerine geçirdi. Bu yüzden bir süredir bir süredir aile arasında tartışma yaşıyordu. Sabah saatlerinde tartışma tekrar başladı. Mustafa Meriç Nursavaş silahını çekerek oğlu Ayhan Nursavaş'ı karnından, damadı Rami Altan'ı bacağından, eşi Fikriye Nursavaş'ı ise elinden silahla yaraladı.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Nursavaş'ı silahıyla birlikte yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karnından vurularak ağır yaralanan Ayhan Nursavaş'ı hastaneye kaldırırken, diğer yaralılar bina önünde ambulans beklediler. Kan kaybeden ve hafif şekilde yaralanan anne Nursavaş ve damat Altan gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  Esnaf Davut Şahin sabah saatlerinde yaşanan silahlı kavganın dairenin tapusu yüzünden olduğunu söyledi. 5-6 el silah sesi duyduğunu ifade eden Şahin, "Daireyi  damadının üstüne yapmasından dolayı bir tartışma çıkıyor. 5-6 el silah sesi duydum" dedi.


- İstanbul

Zeytinburnu, Polis, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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