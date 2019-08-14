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Zeytinburnu'nda kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi

Zeytinburnu'nda kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendiİSTANBUL - Zeytinburnu açıklarında gece saatlerinde çarpışan Liberya bandıralı kuru yük gemisi ile kuru yük tankeri üzerindeki çalışmalar sürüyor.

14.08.2019 09:28
Zeytinburnu'nda kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi
Zeytinburnu'nda kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi
İSTANBUL - Zeytinburnu açıklarında gece saatlerinde çarpışan Liberya bandıralı kuru yük gemisi ile kuru yük tankeri üzerindeki çalışmalar sürüyor. Kazaya karışan kuru yük tankeri gün ağarınca olay yerinden çekilirken kuru yük gemisi ise sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde sahilde bekletilmesi havadan görüntülendi.
Marmara denizi Zeytinburnu Ahırkapı açıklarında dün akşam saatlerinde Liberya bandıralı 'Doric Warrior' adlı kuru yük gemisi ile Mamma Adam İnresulzadeh isimli tanker bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpışmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler çalışmalarını sürdürürken kuru yük tankeri olay yerinden kaldırıldığı görülürken, kuru yük gemisi olan 'Doric Warrior' adlı gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin gözetiminde kazanın olduğu yerde bekletildiği görüldü. Kuru yük gemisi gün doğuşuyla birlikte havadan görüntülendi.
Zeytinburnu'nda kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi

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Kaynak: İHA

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