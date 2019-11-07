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Zeytinburnu'nda kendilerine polis süsü veren gaspçılardan biri yakalandı

Zeytinburnu'nda kendilerine "polis" süsü vererek gasp olayına karışan kişilerden biri yakalandı.

07.11.2019 09:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:01 Zeytinburnu'nda kendilerine polis süsü veren gaspçılardan biri yakalandı
Zeytinburnu'nda kendilerine "polis" süsü vererek gasp olayına karışan kişilerden biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Ekim'de Yenidoğan Mahallesinde yaşayan Filipinli Moqtar M.'yi evine kadar takip ettikten sonra kendilerini "polis" gibi tanıtıp M.'yi darp ederek cep telefonunu gasp yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda gasp olayına karıştığı ileri sürülen şüphelilerden Şahin T.(24)gözaltına alındı. Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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