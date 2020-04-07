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ZEYTİNBURNU'NDA KİMLİK KONTROLÜNDE 2 CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Zeytinburnu'nda 45 dakika arayla sahte kimlik kullanarak polisi atlatmaya çalışan 2 cezaevi firarisi gözaltına alındı.

07.04.2020 22:35 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:36
Zeytinburnu 'nda 45 dakika arayla sahte kimlik kullanarak polisi atlatmaya çalışan 2 cezaevi firarisi gözaltına alındı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, dün akşam saat 22.45 sıralarında Sümer Mahallesi 83 Sokak'ta şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüphelinin sorgu için verdiği Sezai Ş. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu ve gerçek isminin ise Mehmet Ö.(47) olduğu belirlendi. Mehmet Ö.'nün 4 güveni kötüye kullanma, 8 dolandırıcılık, 3 resmi belgede sahtecilik ve cezaevinden firar etme olmak üzere 16 suçtan arandığı öğrenildi. 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ö. gözaltına alındı.
Öte yandan, 23.30 sıralarında Sümer Mahallesi 204.Sokakta polis şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Polise Hüseyin U. adına düzenlenmiş kimlik gösteren kişinin Cengiz K.(47) olduğu belirlenirken, birden fazla kişi ile silahlı yağma suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin cezaevinden firar ettiği ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçlarından arandığı öğrenilirken, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. ZEYTİNBURNU’NDA KİMLİK KONTROLÜNDE 2 CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sümer Mahallesi, Zeytinburnu, Güncel

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ZEYTİNBURNU'NDA KİMLİK KONTROLÜNDE 2 CEZAEVİ FİRARİSİ YAKALANDI
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