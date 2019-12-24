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Zeytinburnu'nda kıraathanede çıkan silahlı kavganın zanlısı yakalandı

Zeytinburnu'nda bir kıraathanede 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

24.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:46 Zeytinburnu'nda kıraathanede çıkan silahlı kavganın zanlısı yakalandı
'nda bir kıraathanede 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Veliefendi Mahallesi 74. Sokak'ta bulunan bir kıraathanede önceki gün çalışanlarla bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kıraathane çalışanları Hasan K, Yunus K ve Davut K. silahla yaralandı.
Ambulansla hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili Agit O'yu gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde olayda kullanılan silah ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: AA

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