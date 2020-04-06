Zeytinburnu'nda korona virüse karşı çuvallı önlem
Zeytinburnu'nda korona virüse karşı başına çuval geçirerek önlem alan bir kişi, kameralara yansıdı.
06.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:48
Edinilen bilgilere göre, görüntüler bugün Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde kaydedildi. Korona virüse karşı başından aşağı çuval geçiren bir kişi, sokakta dolaşmaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gülümseten korona virüs önlemi, sosyal medyada sıkça paylaşıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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