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Zeytinburnu'nda korona virüse karşı çuvallı önlem

Zeytinburnu'nda korona virüse karşı çuvallı önlem Korona virüse karşı başından aşağı çuval geçiren bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi Zeytinburnu'nda korona virüse karşı başına çuval geçirerek önlem alan bir kişi, kameralara yansıdı.

06.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:28
Zeytinburnu 'nda korona virüse karşı çuvallı önlem
Korona virüse karşı başından aşağı çuval geçiren bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda korona virüse karşı başına çuval geçirerek önlem alan bir kişi, kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre görüntüler bugün Zeytinburnu Gökalp Mahallesinde kaydedildi. Korona virüse karşı başından aşağı çuval geçirerek gezinen bir kişi, sokakta dolaşmaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gülümseten korona virüs önlemi, sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Zeytinburnu’nda korona virüse karşı çuvallı önlem

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytinburnu, Genel

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Zeytinburnu'nda korona virüse karşı çuvallı önlem
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