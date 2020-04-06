Zeytinburnu'nda korona virüse karşı çuvallı önlem
Zeytinburnu'nda korona virüse karşı çuvallı önlem Korona virüse karşı başından aşağı çuval geçiren bir kişi, cep telefonuyla görüntülendi Zeytinburnu'nda korona virüse karşı başına çuval geçirerek önlem alan bir kişi, kameralara yansıdı.
06.04.2020 20:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:28
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda korona virüse karşı başına çuval geçirerek önlem alan bir kişi, kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre görüntüler bugün Zeytinburnu Gökalp Mahallesinde kaydedildi. Korona virüse karşı başından aşağı çuval geçirerek gezinen bir kişi, sokakta dolaşmaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gülümseten korona virüs önlemi, sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler: Zeytinburnu, Genel