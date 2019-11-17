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Zeytinburnu'nda meyve sandıkları arasında uyuşturucu ele geçirdi

Zeytinburnu'nda polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda meyve sandıkları arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

17.11.2019 14:55 | Son Güncelleme: 17.11.2019 14:56
'nda polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda meyve sandıkları arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. kamerasına yansıyan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar almasının ardından 29 Ekim günü operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada meyve sandıkları arasına gizlenmiş 147 poşet içerisinde toplam 217 gram Skunk maddesi, 1 adet kurusıkıdan bozma silah, 3 adet fişek, 1 adet pala diye tabir edilen kesici alet, 3 bin 795 TL para ele geçirildi. Adliye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
Zeytinburnu'nda meyve sandıkları arasında uyuşturucu ele geçirdi

Zeytinburnu, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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