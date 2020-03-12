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Zeytinburnu'nda öğrencilere hijyen eğitimi verildi

Zeytinburnu'nda "Temiz Okul Sıfır Atık" projesi kapsamında öğrencilere temizlik ve hijyen eğitimi verildi.

12.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:42
Zeytinburnu'nda öğrencilere hijyen eğitimi verildi
Zeytinburnu 'nda "Temiz Okul Sıfır Atık" projesi kapsamında öğrencilere temizlik ve hijyen eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere doğru el yıkama tekniği dans eşliğinde uygulamalı olarak anlatıldı.

Zeytinburnu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi işbirliği ile başlatılan "Temiz Okul Sıfır Atık" projesi kapsamında Şehit Ömer Cankatar İlköğretim Okulu'nda hijyen eğitimi verildi. Öğretim Üyesi Dr. Nükhet Güven Baysoy'un konuşmacı olduğu programda, öğrencilere salgınlarda en önemli ve etkili önlem olduğu uzun yıllardır bilinen el yıkama ve temizliğin önemi anlatıldı, doğru el yıkama ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi.

Seminerde öğrencilerin hijyen eğitiminin pekiştirmesi için dans eşliğinde uygulamalı bir şekilde el yıkama tekniği gösterildi. El yıkama tekniğinin gösterildiği video sırasında gördüklerini uygulayan öğrenciler doğru el yıkamayı dans ederek uygulamaya çalıştı. Öğrenciler aynı zamanda doğayı korumak adına, "Sıfır Atık" projesi kapsamında çevre temizliği, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması noktasında bilinçlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytinburnu, Güncel

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