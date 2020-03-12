Zeytinburnu'nda öğrencilere hijyen eğitimi verildi
Zeytinburnu'nda "Temiz Okul Sıfır Atık" projesi kapsamında öğrencilere temizlik ve hijyen eğitimi verildi.
12.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:42
Zeytinburnu 'nda "Temiz Okul Sıfır Atık" projesi kapsamında öğrencilere temizlik ve hijyen eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere doğru el yıkama tekniği dans eşliğinde uygulamalı olarak anlatıldı.
Zeytinburnu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi işbirliği ile başlatılan "Temiz Okul Sıfır Atık" projesi kapsamında Şehit Ömer Cankatar İlköğretim Okulu'nda hijyen eğitimi verildi. Öğretim Üyesi Dr. Nükhet Güven Baysoy'un konuşmacı olduğu programda, öğrencilere salgınlarda en önemli ve etkili önlem olduğu uzun yıllardır bilinen el yıkama ve temizliğin önemi anlatıldı, doğru el yıkama ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi.
Seminerde öğrencilerin hijyen eğitiminin pekiştirmesi için dans eşliğinde uygulamalı bir şekilde el yıkama tekniği gösterildi. El yıkama tekniğinin gösterildiği video sırasında gördüklerini uygulayan öğrenciler doğru el yıkamayı dans ederek uygulamaya çalıştı. Öğrenciler aynı zamanda doğayı korumak adına, "Sıfır Atık" projesi kapsamında çevre temizliği, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması noktasında bilinçlendirildi. - İSTANBUL
Zeytinburnu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi işbirliği ile başlatılan "Temiz Okul Sıfır Atık" projesi kapsamında Şehit Ömer Cankatar İlköğretim Okulu'nda hijyen eğitimi verildi. Öğretim Üyesi Dr. Nükhet Güven Baysoy'un konuşmacı olduğu programda, öğrencilere salgınlarda en önemli ve etkili önlem olduğu uzun yıllardır bilinen el yıkama ve temizliğin önemi anlatıldı, doğru el yıkama ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi.
Seminerde öğrencilerin hijyen eğitiminin pekiştirmesi için dans eşliğinde uygulamalı bir şekilde el yıkama tekniği gösterildi. El yıkama tekniğinin gösterildiği video sırasında gördüklerini uygulayan öğrenciler doğru el yıkamayı dans ederek uygulamaya çalıştı. Öğrenciler aynı zamanda doğayı korumak adına, "Sıfır Atık" projesi kapsamında çevre temizliği, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması noktasında bilinçlendirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytinburnu, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner