Zeytinburnu'nda okul ve camiler virüse karşı temizlendi
Zeytinburnu Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini artırdı.
11.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:38
Zeytinburnu Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne karşı önlemlerini artırdı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri okullar, camiler, kamu kurumları ve belediye hizmet birimlerinde dezenfektan uygulaması yapıyor.
Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüsü tehdidine karşı tedbiri elden bırakmayan Zeytinburnu Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfekte çalışması başlattı. Mevsimsel hastalıkların yanı sıra olası korona salgınına karşı da uygulama kapsamında 5 ekip ile belediye bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri, bilgi evleri, spor tesisleri, millet kıraathaneleri ile belediye hizmet araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Ayrıca 49 devlet okulu, 72 cami, şadırvanlar ve umumi tuvaletlerde de çalışma başlatıldı. Dış ve iç temizliği özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte yapılıyor. Zeytinburnu ilçesindeki ilkokul öğrencilerine korona virüsüne karşı hijyen, temizlik ve sıfır atıkla ilgili seminer verildi. - İSTANBUL
Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüsü tehdidine karşı tedbiri elden bırakmayan Zeytinburnu Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü dezenfekte çalışması başlattı. Mevsimsel hastalıkların yanı sıra olası korona salgınına karşı da uygulama kapsamında 5 ekip ile belediye bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri, bilgi evleri, spor tesisleri, millet kıraathaneleri ile belediye hizmet araçlarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Ayrıca 49 devlet okulu, 72 cami, şadırvanlar ve umumi tuvaletlerde de çalışma başlatıldı. Dış ve iç temizliği özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte yapılıyor. Zeytinburnu ilçesindeki ilkokul öğrencilerine korona virüsüne karşı hijyen, temizlik ve sıfır atıkla ilgili seminer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Zeytinburnu, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat