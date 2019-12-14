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Zeytinburnu'nda otomobil bariyerleri parçalayıp alt geçide uçtu: 1 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürülen otomobil kontrolden çıkıp, bariyerleri parçaladıktan sonra alt geçide düştü.

14.12.2019 05:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 05:51Zeytinburnu'nda otomobil bariyerleri parçalayıp alt geçide uçtu: 1 yaralı
'nda sürücüsünün alkollü olduğu ileri sürülen otomobil kontrolden çıkıp, bariyerleri parçaladıktan sonra alt geçide düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 04.20 sularında Zeytinburnu Topkapı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirnekapı istikametinden Topkapı istikametine seyir halinde olan Ali K., (30) idaresindeki 34 BST 918 plakalı otomobil, Topkapı Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra bariyerleri parçaladı. Korkulukların parçalanmasıyla otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada sürücü Ali K., sıkışarak yaralandı.

Kazanın verilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle alt geçit Zeytinburnu sahil istikameti bir süre trafiğe kapandı. Aracın çekilip belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan kaza yapan sürücünün alkollü olduğu ileri sürülürken, aracın içerisinde alkol şişeleri görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Zeytinburnu, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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