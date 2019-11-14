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Zeytinburnu'nda "papağan" operasyonu: 2 gözaltı

Zeytinburnu'nda yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilin ve her birinin değeri 12 bin TL ile 15 bin TL arasında olan 3 adet ARA Papağanı ele geçirildi.

14.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:27Zeytinburnu'nda
'nda yasa dışı yollarla 'ye getirilin ve her birinin değeri 12 bin TL ile 15 bin TL arasında olan 3 adet ARA Papağanı ele geçirildi. 2 kişide gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Zeytinburnu'nda yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilin her birinin değeri 12 bin TL ile 15 bin TL arasında olan 3 adet ARA Papağanı ele geçirilirken, 2 kişide gözaltına alındı. Ele geçirilen papağanlar, Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

2019 yılında 760 adet canlı hayvan ele geçildi

Ayrıca, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, hayvan kaçakçılığına yönelik 2019 yılında yapılan operasyonlarda "CİTES" nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmenin uygulanmasına dair yönetmelik yönetmeliği kapsamında Maymun, Timsah, Yılan, Tarantula başta olmak üzere toplam 760 adet canlı hayvan ele geçirilmiştir. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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