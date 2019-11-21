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Zeytinburnu'nda piknik tüpü içerisinde uyuşturucu bulundu

Zeytinburnu'nda piknik tüpü içerisinde 32 gram skunk, 496 ecstasy hap ve 67 bin liranın ele geçirildiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

21.11.2019 08:52 | Son Güncelleme: 21.11.2019 08:52Zeytinburnu'nda piknik tüpü içerisinde uyuşturucu bulundu
'nda piknik tüpü içerisinde 32 gram skunk, 496 ecstasy hap ve 67 bin liranın ele geçirildiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gökalp Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, mahallede birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, Recep E, Eray E, Tolga A, Ahmet K, Aytekin K. ve Burak Ş'yi gözaltına aldı.
Bir iş yerinde yapılan aramada, altı kesilerek kapak yapıldığı tespit edilen bir piknik tüpünün içerisinde 32 gram skunk, 496 ecstasy hap, 1 hassas terazi ve 67 bin lira ele geçirildi.
Emniyette işlemleri süren şüphelilerden 5'inin uyuşturucu satmak ve kullanmak suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: AA

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