ZEYTİNBURNU'NDA POLİS YASAĞA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAZDI

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağını 3'üncü gününde anayollarda denetim yapan polis ekipleri, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan sürücülere ceza yazdıKoronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul başta olmak üzere 15 şehirde sokağa çıkma...

ZEYTİNBURNU'NDA POLİS YASAĞA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAZDI
19.05.2020 05:15 | Son Güncelleme: 19.05.2020 05:15
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağını 3'üncü gününde anayollarda denetim yapan polis ekipleri, tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan sürücülere ceza yazdı
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İstanbul başta olmak üzere 15 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis ekipleri, İstanbul'un birçok yerinde izin belgesi olmadığı halde sokağa çıkan sürücüler üzerinde denetim yaptı. Denetim yapılan yerlerden birisi de Zeytinburnu D-100 Karayolu oldu. Yolun bir kısmını dubalarla kapatan polis ekipleri, araçları durdurarak sürücülerin izin belgesi ve kimliklerini kontrol etti. Sokağa çıkma konusunda izni bulunan sürücüler, denetim noktalarından geçerken izin belgesi olmayan çok sayıda sürücü ise denetimlere takıldı. Polis, izin belgesi olmayan ağırlıklı gençlerin içinde olduğu çok sayıda sürücüye para cezası kesti.
'YAPACAK BİR ŞEY YOKö
Polis, denetimlerde maske takmadığı görülen sürücüleri de maske takmaları konusunda uyardı. İzin belgesi olmadığı halde sokağa çıkması nedeniyle polisin ceza yazdığı bir kişi, "Yasak olduğunu biliyordum, yapacak bir şey yok" dedi. Polis ekiplerinin denetimleri, aralıksız olarak yasak boyunca devam edecek.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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