Menü
Haberler››Güncel››ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE ALKOLDEN ÖLÜM İDDİASI; HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5 OLDU - Güncel

ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE ALKOLDEN ÖLÜM İDDİASI; HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5 OLDU

ZEYTİNBURNU'nda sahte alkol tükettikleri iddia edilen 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

18.03.2020 19:07 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:07
ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE ALKOLDEN ÖLÜM İDDİASI; HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5 OLDU

ZEYTİNBURNU'nda sahte alkol tükettikleri iddia edilen 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapalı olan evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından, Türkmenistan uyruklu Esger A. ve Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Merkezefendi Mahallesi'nde yaşayan Türkmenistan uyruklu Eresh K.'nin de (48) sahte alkol kullandığı için hayatını kaybettiği öne sürüldü. Öte yandan Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Hayıtbay B. ile Telsiz Mahallesi'nde yaşayan Mahmasharıp R.' de sahte alkolden hayatını kaybetti. Zeytinburnu'nda sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükselirken, Arslan B., Abdulsalom B., Doskabul P. ile isminin Ruslan olduğu belirlenen kişilerin de Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkmenistan, Merkezefendi, Zeytinburnu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978’e yükseldi Güncel
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Güncel
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Loading