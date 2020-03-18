Zeytinburnu'nda sahte içkiden 2 kişi öldü, 1 kişi yoğun bakımda
Zeytinburnu'nda sahte alkol tükettikleri tespit edilen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
18.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:14
Zeytinburnu 'nda sahte alkol tükettikleri tespit edilen 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, bu kişilerin evde sahte alkol tükettiklerini tespit etti.
İncelemelerini sürdüren ekipler, sahte alkolü temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
Evdeki 3 kişinin alkolü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunabilmek için tükettikleri değerlendiriliyor.
Alınan bilgiye göre, Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, bu kişilerin evde sahte alkol tükettiklerini tespit etti.
İncelemelerini sürdüren ekipler, sahte alkolü temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.
Evdeki 3 kişinin alkolü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunabilmek için tükettikleri değerlendiriliyor.
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Kaynak: AA
Etiketler : Türkmenistan, Zeytinburnu, Polis, Güncel
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