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Zeytinburnu'nda sahte kimlikle 78 bin lira kredi çeken şüpheli yakalandı

ZEYTİNBURNU'nda bir bankadan sahte kimlikle kredi çekmek için başvuran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

27.08.2019 11:52 Zeytinburnu'nda sahte kimlikle 78 bin lira kredi çeken şüpheli yakalandı


ZEYTİNBURNU'nda bir bankadan sahte kimlikle kredi çekmek için başvuran şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Farklı banka şubelerinden sahte kimlikle 78 bin lira kredi çektiği belirlenen şüpheli tutuklandı. Olay, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir bankanın şubesine giden bir kişi gişe görevlisine sahte kimlik vererek kredi çekmek istediğini belirtti. Kimliğin sahte olduğunu fark eden gişe görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bankada sahte kimlikle kredi çekmek için bekleyen şüpheli M.K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli M.K.'yı polis merkezine götürerek parmak izini alan polisler şüphelinin gerçek isminin Ayhan A.(48) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Ayhan A.'nın B.K., Y.B., S.T. ve H.Ş. isimlerine düzenlediği sahte kimliklerle farklı banka şubelerinden farklı tarihlerde toplam 78 bin lira kredi çektiğini belirledi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ayhan A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

- İstanbul

Zeytinburnu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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