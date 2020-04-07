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ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE MASKE OPERASYONU

ZEYTİNBURNU'nda 4 tekstil atölyesine yapılan baskında 10 bin 500 sahte maske ele geçirilirken, sahte maske üreten işyerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

07.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:12
ZEYTİNBURNU'nda 4 tekstil atölyesine yapılan baskında 10 bin 500 sahte maske ele geçirilirken, sahte maske üreten işyerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Zeytinburnu Beştelsiz, Telsiz ve Veliefendi Mahallelerinde 4 ayrı tekstil atölyesinde sahte maske üretimi yapıldığı ihbarı alan polis harekete geçti. Tekstil atölyelerine baskın düzenleyen ekipler satışa hazır 6 bin 500 sahte maske ve dikim aşamasında 4 bin sahte maske ele geçirdi. İşyeri sahiplerine ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yapmak suçundan idari para cezası uygulanırken, 4 tekstil atölyesi de zabıta ekiplerince mühürlendi. ZEYTİNBURNU’NDA SAHTE MASKE OPERASYONU

Kaynak: DHA

Etiketler: Zeytinburnu, Zabıta, Polis, Güncel

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ZEYTİNBURNU'NDA SAHTE MASKE OPERASYONU
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